عاجل/بعد وفاة رضيع واستئصال رحم والدته: هذا ما تقرر في حق الفريق الطبي..

أعلن، عشية اليوم، الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف،فوزي الداودي في تصريح اعلامي أنه تم ايقاف ستة أشخاص على خلفية حادثة وفاة رضيع واستئصال “رحم” والدته بالمستشفى الجهوي بالكاف.

وقد شملت الإيقافات وفق هذا المصدر القضائي، طبيبا وقابلتين وناظرا وممرضة وعاملة بالمستشفى.

ويذكر أن الحادثة تمثلت في نقل امرأة في حالة مخاض من المستشفى المحلي بالقصور إلى المستشفى الجهوي بالكاف الذي يفتقد لطبيب مختص في التوليد مما دفع الى نقلها إلى مصحة خاصة التي رفضت التكفل بها اعتبارا للظروف الاجتماعية المزرية لهذه المراة وعدم قدرتها على التكفل بمصاريف العملية القيصرية وهو ما دفع الى إعادتها إلى المستشفى .

وقد ادى هذا ا لاهمال والظروف المتردية للمرفق الصحي العمومي بالجهة الى وفاة الرضيع داخل سيارة الإسعاف وفي ظروف قاسية ودون مساعدة طبية والى استئصال “رحم الام”.

وقد ندد نواب الجهة بمجلس نواب الشعب بالضالعين في هذه الحادثة ورفع شكوى الى رئيس الجمهورية للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية بالجهة