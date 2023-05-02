عاجل/بعد جلسة التفاوض: هذا ما تقرر بخصوص رفع حجب الأعداد..

“لم تفض جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء ودامت لساعات، الى حلول مجدية، حسب ما افاد به (وات) كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.

واضاف الصافي بالقول “لقد تم تعليق الجلسة بسبب مقترحات سلطة الاشراف، التي لم ترتق الى مستوى المطالب المهنية لاهل القطاع” مشيرا الى ان “قرار حجب الاعداد بالنسبة للثلاثيتين الاولى والثانية لازال قائما في انتظار مزيد التشاور مع الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي”.

واوضح “ان وزارة التربية عللت عدم تفاعلها مع المطالب المهنية لعاملين في القطاع بالوضع الصعب للمالية العمومية، التي لا تتحمل اعباء اضافية” مضيفا ان مقترحات سلطة الاشراف في ما يتعلق بالترقيات لم ترتق الى المستوى المطلوب بالنسبة للجامعة”

وبخصوص ملف الاساتذة النواب، اكد الكاتب العام للفرع الجامعي ان سلطة الاشراف لم تتفاعل ايجابيا لايجاد حل لهذه الفئة، التي تعاني من التشغيل الهش، مشيرا الى ان الجامعة العامة ستتولى تكليف لجنة لتجاوز ازمة الاساتذة النواب بكل السبل”

وكانت وزارة التربية قد اوردت، اليوم الثلاثاء، بلاغا اكدت فيه “ان جلسة عمل انعقدت بإشراف وزير التّربية، محمد علي بوغديري، وحضرها السيّد عبد الله العشي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يتقدمهم الكاتب للجامعة السيّد لسعد اليعقوبي، وعدد من الإطارات بوزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية بوزارة التربية.

وبينت الوزارة ان الجلسة تناولت بالنظر مواصلة التفاوض بخصوص مطالب القطاع دون تقديم تفاصيل حول نتائج التي تم التوصل اليها.