خطير: معلّم يتعرض للاعتداء على مستوى الأذن باستعمال سكين..

تعرض مدرس بالمدرسة الابتدائية المعيذر من معتمدية الناظور صباح اليوم إلى الاعتداء بالعنف بواسطة سكين من الحجم الكبير على مستوى الأذن من قبل أحد شباب المنطقة مما استوجب نقله على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بالناظور ثم احالته إلى مستشفى سهلول بسوسة لتلقي الاسعافات اللازمة.

وأفاد المتضرر المدرس ربيع محمد وهو أصيل منطقة سيدي ناجي من نفس المعتمدية في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن حالته مستقرة وغادر المستشفى غير أنه لا يزال تحت تأثير الصدمة جراء هذه الواقعة غير المنتظرة التي تعرض لها بمحيط المدرسة وهو برفقة زملائه دقائق قليلة قبل مباشرته لعمله موضحا أن لا معرفة سابقة له مطلقا بالجاني الذي تعمد أيضا في نفس الحادثة رشق زملائه بالحجارة وقد علم لاحقا أنه شقيق أحد تلاميذته.

وعبر المتحدث عن شديد استنكاره من هذه الحادثة البشعة مؤكدا أنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات لتتبع الجاني قضائيا.