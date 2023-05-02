بعد ما راج عن مصادرة كتب: سعيد يفتح النار ويرد..#خبر_عاجل

نفى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارة أداها مساء الثلاثاء، إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة، مُصادرة كتاب “فرانكشتاين تونس” من المعرض الدولي للكتاب.

وقال: “كذب وافتراء وتشكيك في أنّ الحريات مهدّدة في تونس..”.

وأمسك سعيد الكتاب، قائلا “هذا الكتاب الذي قِيل إنّه تمّ منعه، ها هو يُباع في مكتبة الكتاب بتونس”.

وأوضح قيس سعيّد أنّ كلّ ما في الأمر هو أنّ هذا الكتاب لم يُدرج ضمن قائمة الكتب التي ستُعرض في الجناح.

واعتبر سعيّد أنّ الدليل على عدم منعه أو مصادرته هو وجوده في مكتبة الكتاب.

وشدّد رئيس الدولة على أنّه لا مجال للحديث عن منع أيّ كتاب، قائلا “من يحنّ إلى المنع ويحلم به، فهو خارج التاريخ”.

كما نفى قيس سعيّد مُصادرة كتاب “قيس سعيد ربّان سفينة تائهة”. وقال: “هذا الكتاب تمّ إهداؤه لي، ثمّ يُقال إنّه تمّ منعه..”.