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خسوف شبه ظل يوم الجمعة 5 ماي 2023 ..

2023/05/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ستشهد الأرض يوم الجمعة 5 ماي 2023 خسوفا للقمر بشبه ظل الأرض ويهم هذا الخسوف كل من أستراليا والقارة الأسيوية والأوروبية والإفريقية وسيدوم الخسوف في كل مراحله حوالي 4 ساعات و 17 دقيقة وستبلغ نسبة دخول القمر في شبه ظل الأرض عند أوج الخسوف حوالي 96 %.

وبالنسبة للبلاد التونسية يمكن متابعة هذا الخسوف بداية من طلوع القمر وذلك بعد غروب الشمس، إلى غاية خروج القمر من شبه ظل الأرض عند الساعة الثامنة مساء و 31 دقيقة.

وتجدر الإشارة أنه على عكس الخسوف الكلي أو الجزئي للقمر فإنه يصعب مشاهدة خسوف شبه الظل لأنه يصعب ملاحظة التغير الطفيف في إضاءة القمر عند دخوله منطقة شبه الظل.

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