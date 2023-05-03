خسوف شبه ظل يوم الجمعة 5 ماي 2023 ..

ستشهد الأرض يوم الجمعة 5 ماي 2023 خسوفا للقمر بشبه ظل الأرض ويهم هذا الخسوف كل من أستراليا والقارة الأسيوية والأوروبية والإفريقية وسيدوم الخسوف في كل مراحله حوالي 4 ساعات و 17 دقيقة وستبلغ نسبة دخول القمر في شبه ظل الأرض عند أوج الخسوف حوالي 96 %.

وبالنسبة للبلاد التونسية يمكن متابعة هذا الخسوف بداية من طلوع القمر وذلك بعد غروب الشمس، إلى غاية خروج القمر من شبه ظل الأرض عند الساعة الثامنة مساء و 31 دقيقة.

وتجدر الإشارة أنه على عكس الخسوف الكلي أو الجزئي للقمر فإنه يصعب مشاهدة خسوف شبه الظل لأنه يصعب ملاحظة التغير الطفيف في إضاءة القمر عند دخوله منطقة شبه الظل.