رفيق عبد السلام يسخر من رئيس الجمهورية..!

علق القيادي بحركة النهصة رفيق عبد السلام على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اكد فيها أمس خلال زيارته مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة، مساء الثلاثاء، على أنّ “الحريات في تونس لن تُهدّد وان “من يُريد أن يعبث بالدولة التونسية أو يُشكّك في الحريات، في الداخل أو الخارج، فهو إمّا “عميل” أو “شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة”.

وقال عبد السلام متهكما وساخرا في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك اليوم الأربعاء : “”حكمة اليوم: إن من يتحدث عن غياب الحريات في تونس هو إما عميل أو يعيش غيبوبة.

الحمد لله الأمور على خير حال ، فلا اعتقالات للسياسيين، ولا مداهمات للبيوت وتعد على الحرمات، ولا تعقب للصحافيين والمدونين، ولا هرسلة للقضاة، ولا إغلاق للمقرات، ولا حجب للكتاب والمنشورات، ولا شيء، ولا شيء كما يقول سي صافي ، والأمور صافية زيت عالماء.

وتابع القول “”أما أنت أيها التونسي المسكين فعليك أن تختار موقفك وموقعك بين أن تكون ضمن صف العملاء والخونة او بين صف المغيبين “المخمورين” أو أن تكون ضمن معسكر ” الصادقين المخلصين” من المزقفنين ومشتقاتهم ونفاياتهم.””