النائب يوسف طرشون: تكوين الكتل البرلمانيّة مسألة معقّدة تتطلّب التفكير والتريّث

قال النائب بالبرلمان يوسف طرشون، العضو المؤسس لمبادرة لينتصر الشعب (الداعمة لمسار 25 جويلية 2021)، إنّ النواب المنتمين للمبادرة مازالوا في طور المحادثات مع كيانات أخرى داخل البرلمان من بينها نواب حزب حركة الشعب، ولم ينتهوا بعد إلى شكل وتوجّهات الكتلة البرلمانيّة التي سيعملون ضمنها.

وبخصوص تكوين الكتل البرلمانية التي تنتهي آجالها يوم 10 ماي الجاري، أبرز طرشون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أهمية هذه المسألة باعتبار أنه يمكن للنائب الانسلاخ من الكتلة التي أعلن عن انتمائه إليها رسميّا، لكنه لا يمكنه الانضمام الى كتلة أخرى وذلك بموجب نصّ الدّستور، ما يجعل مسألة الانضمام إلى كتلة ما أمرا معقّدا ويتطلّب التفكير والتريّث، وفق تقديره.

وبين أن تكوين الكتل البرلمانيّة مرتبط كذلك بصميم عمل البرلمان، حيث سيطرح فيما بعد تمثيلية الكتل صلب مكتب المجلس وصلب اللّجان، مذكرا بأن الدّستور لئن نص على ضرورة انتخاب أعضاء لجان مجلس نواب الشعب، الا أن النظام الدّاخلي للبرلمان نصّ بدوره على ضرورة مراعاة التمثيل النسبي للكتل داخل اللّجان بهدف تحقيق التوازن.

يذكر أنّ الكتلة البرلمانيّة الوحيدة التي أعلنت عن تكوينها رسميّا هي كتلة حزب صوت الجمهوريّة برئاسة النائب آمال المؤدب.

يشار إلى أنّ الفصل 15 من النّظام الدّاخلي للبرلمان ينصّ على أنه “لكلّ 15 عضوا أو أكثر حقّ تكوين كتلة برلمانيّة”، في حين ينصّ الفصل 16 منه على أنه “إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثناءها فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.