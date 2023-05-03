رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد العزم على تعزيز حضور المرأة التونسية في مواقع القرار والمسؤولية

اكد رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، الاربعاء، العزم اليوم على مزيد دعم مكانة المرأة التونسية، وتعزيز حضورها في مواقع القرار والمسؤولية، والاحاطة بالمرأة الكادحة والعاملة في مختلف الميادين والمجالات، والعناية بالنساء اللاتي يعشن وضعيات اقتصادية واجتماعية هشة وصعبة.

وشدد في كلمة القاها خلال زيارة أداها الى مركز التكوين الفلاحي العصري بشبدة – نعسان من ولاية بن عروس، على حق المرأة التونسية في الشغل والكرامة سواء في الوسط الحضري او الريفي، مشيرا الى ان تركيز البرلمان الجديد الذي يضم 24 نائبة، سيسهم في دعم الجهود الوطنية من اجل الارتقاء بمكانة المرأة والحفاظ على مكاسبها ومزيد دعمها.

وذكر بودربالة بالدور الذي اضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في الاحاطة بالنساء في مختلف ربوع الوطن، مؤكدا ضرورة المواصلة على درب الاصغاء الى المرأة والعناية بها من قبل هياكل الاتحاد ومناضلاته.

ومن جانبها قدمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، عرضا حول انشطة مركز التكوين الفلاحي العصري بشبدة الذي تعرض إبان الثورة وخلال السنوات الأخيرة الى عمليات تخريب وسرقة وتم تحويله الى مصب للفضلات، قبل ان يتم اعادة تهيئته بصورة عصرية لاسترجاع اشعاعه على المستوى الجهوي ومواصلة الاضطلاع بدوره في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني للنساء في الوسط الريفي.

واكد والي بن عروس عز الدين شلبي، من جهته، على اهمية المشاريع التي تحتضنها ولاية بن عروس كقاطرة تنموية لمختلف ولايات الجمهورية، مبينا فشل مختلف محاولات ضرب المسار الجديد للجمهورية الثالثة خاصة بعد اجراء الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية وتركيز البرلمان.

واطلع رئيس المجلس وعدد من نواب الشعب الذين واكبوا الزيارة على مختلف وحدات التكوين والإنتاج بالمركز، وعلى انشطته المتنوعة في المجالات الفلاحية والصناعات التقليدية والحرفية وغيرها.