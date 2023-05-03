متابعة لحريق بنك الزيتونة: لا خسائر بشرية و12 شاحنة حماية للاطفاء..

أفاد الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة معز تريعة بأنّه لم يتمّ تسجيل خسائر بشرية على خلفيّة الحريق الذي جدّ بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم عشيّة اليوم وذلك حسب المعطيات الأوّليّة وبالتنسيق مع إدارة بنك الزيتونة .

وأوضح لـ/وات/ أنّه تمّ توجيه 12 شاحنة إطفاء إلى مكان الحريق ،9 منها موجودة على عين المكان لإخماد الحريق و3 شاحنات في طريقها الى مكان الحريق ، إضافة إلى 3 سيّارات إسعاف وشاحنة سلّم ميكانيكي.

وأوضح أنّ الحريق اندلع من الطابق الأرضي وتسرّب إلى باقي الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة ،مضيفا أنّ وحدات الحماية المدنيّة تقوم حاليا بعمليات الإطفاء بالطابق الأرضي مع القيام بعمليّة الإطفاء بالسلّم الميكانيكي.

ونشب عشيّة اليوم الأربعاء ،حريق هائل بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم الضاحية الشمالية للعاصمة.

وكانت الحماية المدنيّة قد وجّهت 5 شاحنات إطفاء وسيّارتي إسعاف وشاحنة سلّم إلى مكان الحريق وانطلقت في المعاينة وعمليّة إخماد الحريق.