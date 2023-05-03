هيئة إدارية الاثنين المقبل للجامعة العامة للتعليم الأساسي للنظر في مقترحات وزارة التربية..

تعقد الجامعة العامة للتعليم الأساسي هيئة إدارية قطاعية إدارية يوم الاثنين القادم للنظر في مقترحات وزارة التربية التي تقدمت بها خلال جلسة تفاوض عقدها الطرفان اليوم الأربعاء، وفق ما صرح به لـ(وات) الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم إقبال العزابي.

ولم يفصح العزابي عن مضمون المقترحات التي تقدمت بها الوزارة خلال هذه الجلسة التفاوضية التي تعد الثالثة منذ بداية الثلاثي الثالث بخصوص مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية القطاعية، مؤكدا في المقابل أن الهيئة الإدارية ستنظر في مواصلة قرار حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة أو رفعه، كما ستعلن عن قراراتها المقبلة.

وتسعى الجامعة العامة للتعليم الأساسي في جلساتها التفاوضية إلى تحقيق مطالب مهنية عدة تشمل جوانب مادية كإقرار منح وتعديل منح أخرى بالإضافة إلى مطالب تهمّ تحسين ظروف العمل وإصلاح المنظومة التربوية.

وتطالب الجامعة أيضا بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وبتسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية والبالغ عددهم حوالى 5160 نائبا عبر إعداد قاعدة بيانات جديدة شاملة للجميع الى جانب مراجعة شروط ترسيم الاعوان الوقتيين .

ويشار أنه لم يتسن لـ(وات) الحصول على رد من طرف وزارة الإشراف التي نشرت بلاغا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أعلنت فيه انعقاد جلسة عمل بمقرها تحت إشراف وزير التربية محمد علي البوغديري وبحضور أعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي يتقدمهم الكاتب العام للجامعة نبيل الهواشي وعدد من الإطارات برئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية بوزارة التربية.

وأشارت الوزارة أن هذه الجلسة خُصصت لمواصلة التفاوض بخصوص مطالب القطاع.