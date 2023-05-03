متابعة: النيابة العمومية بتونس تأذن بفتح تحقيق في حريق بنك الزيتونة..

أفاد الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة في بلاغ اعلامي، انه تبعا للحريق الذي نشب عشية اليوم الاربعاء، بالمقر الاجتماعي لأحد البنوك الكائن بجهة الكرم، تمت مباشرة محضر بحث عدلي وتعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية قصد الوقوف على حقيقة واسباب وملابسات نشوب الحريق، وما يمكن ان يكتشف من جرائم.

وكان الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة ،معز تريعة قد ذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، /وات/ أنّه لم يتمّ تسجيل خسائر بشرية على خلفيّة الحريق الذي جدّ بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم عشيّة اليوم، وذلك حسب المعطيات الأوّليّة بالتنسيق مع إدارة بنك الزيتونة.

وأوضح تريعة أنّ الحريق اندلع من الطابق الأرضي وتسرّب إلى باقي الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة، مضيفا أنّ وحدات الحماية المدنيّة تقوم حاليا بعمليات الإطفاء بالطابق الأرضي مع القيام بعمليّة الإطفاء بالسلّم الميكانيكي.