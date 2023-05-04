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عاجل/بعد حريق المقر المركزي: مدير عام بنك الزيتونة يوجه رسالة للحرفاء..

2023/05/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

توجه صبيحة اليوم الخميس 04 ماي 2023 المدير العام لبنك الزيتونة نبيل المدني برسالة طمأنة لجميع حرفاء البنك على إثر الحريق الهائل الذي نشب أمس بالمقر المركزي في الكرم.

وأكد نبيل المدني في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن جميع الموزعات المالية للبنك تشتغل بصفة عادية وأن كل المعاملات تسير بشكل طبيعي، معتبرا أن الحريق أصبح من الماضي وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو أضرار بدنية، مبينا أن الخسائر طالت الأثاثـ متوجها في هذا السياق بالشكر لوحدات الحماية المدنية ولقوات الأمن ونوه بالمجهودات التي تم بذلها لإخماد النيران.

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