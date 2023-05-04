قوات الأمن تداهم منزل ابنة الغنوشي..#خبر_عاجل (فيديو)..

كشفت ابنة رئيس حركة النهضة في تونس سمية الغنوشي، تفاصيل اقتحام قوات الأمن لمنزل شقيقتها تسنيم خلال غيابها عن المنزل، كما قامت السلطات بكسر الباب وتغيير أقفال المنزل.

وتحدثت سمية الغنوشي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بالفيسبوك عن عملية التفتيش التي قامت بها قوات الأمن دون أن تبلغ أحداً من العائلة، مشيرة إلى أن رجال الأمن خلعوا باب المنزل ودخلوه وهم يحملون كاميرا،وحجزوا كتب وارواق رغم أن شقيقتها موجودة خارج الأراضي التونسية بل وغيروا اقفال المنزل عند خروجهم.

وأشارت تسنيم إلى أن منزل والدها الغنوشي قريب من منزل شقيقتها، وكان من ممكن ان يحضر أحد أفراد العائلة عملية التفتيش لكن ما قام به اعوان الامن عمل همجي وغير قانوني وفق تعبيرها.