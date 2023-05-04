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فرنسا : ادارة باريس سان جيرمان تدفع بتعزيزات أمنية على منازل ميسي ونيمار وفيراتي

2023/05/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

دفعت ادارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالمزيد من التعزيزات الأمنية على منازل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي, بعد الهجوم الجماهيري على الثلاثي أمس الأربعاء.

وكانت أعدادا كبيرة من الجماهير الباريسية تجمعت أمس الأربعاء أمام مقر النادي, وانهالت بالهتافات العدائية ضد مسؤولي النادي واللاعبين ومدرب الفريق, كريستوف غالتيه,كما توجهت مجموعة من الجماهير الغاضبة إلى منزل النجم البرازيلي نيمار جونيور وهتفت ضده بشدة.

وذكرت مصادر اعلامية فرنسية, أن إدارة باريس سان جيرمان كلفت شركة حراسات خاصة بتأمين منازل ميسي ونيمار وفيراتي خوفًا من بطش الجماهير الباريسية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر, أن إدارة باريس سان جيرمان قررت تكثيف الإجراءات الأمنية حول مقر النادي ومقر التدريبات، وكذلك منزل عدد من نجوم الفريق.
واستنكر نادى باريس سان جيرمان, في بيان عبر موقعه الرسمي, استنكر فيه
الأحداث, وأدان فيه تصرفات جماهيره الغاضبة.

وأبدت جماهير باريس سان جيرمان غضبها الشديد بعد 3 أيام من خسارة الفريق أمام لوريان بنتيجة (1-3) في منافسة البطولة مساء الأحد الماضي بملعب حديقة الأمراء.

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