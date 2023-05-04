سعيدان يحذر: تونس تقترب من مأزق مالي..#خبر_عاجل

وصف الخبير الاقتصادي والمالي، عزّ الدين سعيدان،اليوم الخميس 4 أفريل 2023، مؤشّرات المالية العمومية التونسية بـ “الصعبة جدّا”.

وكشف عزّ الدين سعيدان في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ تونس تحتاج لتغطية نفقاتها في إطار ميزانية الدولة 2023، إلى أكثر من 24 مليار دينار، وهي مُطالبة أيضا بتسديد قروض خارجية وداخلية بقيمة 21 مليار دينار.

وقال: “حسب التصنيف الائتماني الجديد، فلا يُمكن لتونس الاقتراض من الخارج، إلاّ في حالات استثنائية، وبمبالغ قليلة جدا، حتّى اللجوء إلى طباعة النقود أصبح صعبا، فالدولة قد تجد نفسها مهدّدة بالتعثّر في تسديد دينها الخارجي”.

وأضاف: “تونس مُطالبة خلال جويلية وسبتمبر ونوفمبر بخلاص أقساط كبيرة، وبالنسبة إلى الداخل فهناك خلاصات كلّ أسبوعين تقريبا”.

وأشار عزّ الدين سعيدان إلى أنّ الدين الداخلي ارتفع، وأصبح يمثّل أكثر من 40 بالمائة من الدين العمومي الإجمالي.