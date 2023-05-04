زغوان: 9 نوادي شباب ريفي مغلقة منذ ديسمبر الماضي بعد قطع الماء عنها من أجل عدم الخلاص

أغلقت 9 نواد للشباب الريفي بولاية زغوان أبوابها منذ شهر ديسمبر 2022 على إثر قطع الماء عنها ورفع عداداتها من طرف إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بدعوى عدم الخلاص، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جميع الأنشطة بالنوادي المذكورة توقفت منذ ذلك التاريخ وحرم شباب النوادي الريفية من ممارسة أنشطتهم وخاصة الرياضية منها، سيما وأن البعض منهم ملتزم بمنافسات وطنية في الرياضات الدفاعية، مؤكدا أن السلط الجهوية والمحلية والمركزية على علم بهذا الوضع ولم تتم معالجته إلى الآن.

وأوضح إلى أن عملية الغلق شملت نوادي بئر حليمة بزغوان، وسمنجة والفراكسين ببئر مشارقة، والذراع وسيدي عويدات وبنت سعيدان بالفحص، وصوار بالناظور، وعين الأنصارين بالزريبة، وقرية المسين بصواف، وهي 9 نواد من من جملة 12 ناد منضوية تحت تسيير3 دور شباب متنقلة بالجهة.

في المقابل، بيّن رئيس إقليم الصوناد، البشير الهاشمي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جملة الديون المتخلّدة بذمة المجلس الجهوي المتعهّد بالخلاص تقدّر بحوالي 3 آلاف دينار لم يقع تسديدها، ما اضطر مصالح الشركة إلى قطع الماء عن النوادي المعنية وإزالة العدادات، مؤكدا استعدادها لإعادة تزويد هذه المرافق بالماء الصالح للشرب في حال توصّلت إلى حلول مع الهياكل المعنية.

هذا وقد تعذر لمراسل “وات” بزغوان الحصول على توضيحات من مصالح الولاية بخصوص ملابسات هذا الموضوع.