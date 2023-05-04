السجن لمريم الدباغ في هذه القضية..#خبر_عاجل

أصدرت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 4 ماي 2023 حكما قضى بإقرار حكم ابتدائي كان قضى بسجن ‘الأنستاغراموز’ مريم الدباغ لمدة ثلاثة أشهر.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كانت رفعتها الديوانة التونسية في حق مريم الدباغ من أجل الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وقد أحيلت الدباغ من طرف النيابة العمومية بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكما بالاقرار وثبوت الادانة ليبقى الحكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر ساريا في حقها وفق ما نقلته موزاييك.