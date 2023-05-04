النهضة تصدر بيان هام..

اعتبرت حركة النهضة أنّ إيقاف رئيسها راشد الغنوشي ومحاكمته من أجل ما وصفته بـ”الحرية في الرأي والتعبير”، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين سيزيد من تعميق الأزمة بالبلاد، مؤكدة في بيان أن الإيقافات لن تساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في انتظار مقاضاتهم ضمن محاكمات عادلة.

ودعت النهضة رئيس الدولة إلى العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية، معبرة عن انشغالها من استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.