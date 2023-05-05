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تسمم عدد من التلاميذ بقصور الساف..ومديرة المدرسة تتقدم بشكاية..#خبر_عاجل

2023/05/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

صورة من الأرشيف

تعرض عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية شارع بورقيبة قصور الساف من ولاية المهدية، الى حالة تسمم تتمثل في قيئ وإسهال حاد بعد تناولهم لنواة “حب الملوك ” كان قد ناولها إياهم تلميذ غريب عن الاعدادية وخارج اسوارها، وفق ما أكدته إدارة المدرسة.

وقد تحول تلميذ فقط منهم الى المستشفى لتلقي العلاج وعاد البقية الى مزاولة دراستهم بصفة عادية بعد زوال الاعراض المرضية.
وأكدت مديرة المدرسة تقدمها بشكاية في الغرض لدى الفرقة العدلية بالمهدية ضد من كل من سيكشف عنه البحث . وحذّرت الإدارة التلاميذ من عدم تناول أي مواد مجهولة المصدر ومن اي شخص كما دعتهم إلى الانظباط وعدم التسكع خارج اوقات الدراسة امام الاعدادية تجنبا لاي ضرر محتمل، وفق بلاغ لإدارة المدرسة.

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