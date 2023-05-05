أريانة: تقدم أشغال تهيئة وصيانة عدد من ملاعب الأحياء بأريانة المدينة

يجري بنسق حثيث تعهد وتهيئة عدد من ملاعب الأحياء بأريانة المدينة، ضمن أشغال انطلقت في شهر جويلية 2022 بكلفة جملية بـ تقدر بـ 877 الف دينار، وفق معطيات حصلت عليها “وات” من بلدية أريانة.

وبلغت نسبة تقدم الأشغال بملعب رياض الاندلس 60%، في حين بلغت هذه النسبة بملعب الحي الشعبي العلوي 45%، أما في ملعب برج التركي فهي في حدود 25 % ومن المتوقع أن تنتهي في منتصف شهر جوان 2023، علما وأن الأشغال لم تتوقف سوى لمدة بسيطة واستؤنفت مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.

وتفيد ذات المعطيات أن اشغال ملعب برج التركي تعطلت لدواع فنية أملتها الدراسات المنجزة وتتمثل في تغيير موقعه جزئيا ورفع مستواه لحمايته من مياه الأمطار.

كما تقرر أيضا صيانة ملعب حي الملاحة للاطلاع ومعالجة مختلف النقائص المسجلة به والعمل على حسن استغلاله، وذلك بإصلاح الحاجز الحديدي المحيط به والتجهيزات الأساسية على غرار المرمى في أقرب الآجال.