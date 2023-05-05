الاتفاق مع صندوق النقد/حديدان يكشف: التصريحات الأخيرة تُحيل على فرضيتين..

قال الخبير الإقتصادي والمالي معز حديدان، اليوم الجمعة 05 ماي 2023، بأن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة الصناعة المُقالة نائلة نويرة القنجي تُحيل على وُجود فرضيتين.

وأوضح معز حديدان،في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الفرضية الأولى تتمثل في تقديم الدولة لبرنامج جديد إلى صندوق النقد يتضمن أقل شروط ويرضي الدولة أما الفرضية الثانية فهي ان الدولة التونسية ستقبل بكل الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد لكن مع التأخير في الإعلان عنها.

كما رجح حديدان أن صندوق النقد الدولي لن يرضى ببرنامج سوى البرنامج الأصلي الذي قدمته تونس وتم على إثره التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء.