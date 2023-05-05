سوسة: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لطب الاستعجالي في دورته ال22

انطلقت مساء امس الخميس بولاية سوسة، فعاليات المؤتمر السنوي لطب الاستعجالي في دورته ال22، على ان تتواصل اشغاله طيلة 03 أيام بمشاركة ما يقارب الف شخص من إطارات طبية وشبه طبية تونسية وأجنبية من فرنسا والمغرب والكوت ديفوار وليبيا

وأفاد رئيس الجمعيّة التونسيّة لطب الاستعجالي سامي السويسي في تصريح اعلامي أن المشاركين سيتناولون جملة من المواضيع المستجدة في مجالات اختصاص الطب الاستعجالي على غرار طب ما قبل المستشفى، وذلك بهدف تبادل التجارب بينهم والبحث في السبل الكفيلة بتحسين خدمات الطب الاستعجالي ومزيد تقريب الخدمات الصحية الاستعجالية من المواطن وارساء قواعد علمية طبية تضاهي المعمول بها في الدول المتقدمة

وأضاف السويسي ان المؤتمر تتخلله ورشات تطبيقية حول كيفية التدخل في حالات الكوارث وورشات في الطب النفسي وأخرى خاصة بالممرضين متعلقة بالتدخل في حالة الإنعاش القلبي والرئوي وكيفية القيام بتخطيط قلب وقراءة التخطيط بما يمكن من تحسين قدرات جميع المتدخلين في مجال الطب الاستعجالي

كما تتضمن اشغال المؤتمر بالخصوص دورات تكوينية حول تقنية التواصل مع المريض وعائلته ومع وسائل الاعلام وبين الإطارات الطبية وشبه الطبية وذلك من اجل الحد من ظاهرة العنف التي تشهدها أقسام الاستعجالي

ولفت السويسي إلى أهمية معالجة ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية التونسية التي تغادر سنويا بالمئات إلى فرنسا وألمانيا وكندا، داعيا بالخصوص الى تحسين ظروف العمل بالمستشفيات والى إعادة هيكلة البنية التحتية لأقسام الاستعجالي ال187 بالبلاد، حتى تكون متلائمة مع متغيرات الامراض المستجدة