باريس سان جيرمان يحدد ثلاثة أسماء “كبيرة”لخلافة ميسي و ضمان بقاء مبابي

افادت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الجمعة ان نادي باريس سان جيرمان يرغب في القيام بصفقة ضخمة بضم أحد النجوم الكبار لخلافة ميسي من جهة وتأمين بقاء كيليان مبابي في الفريق والتأكد من تواجد أفضل اللاعبين من حوله لتجنب رحيله.

ويأتي على رأس هذه القائمة مهاجم آينتراخت فرانكفورت الالماني راندال كولو مواني الذي سجل 21 هدفا وصنع 15 في 41 مباراة لعبها خلال هذا الموسم وتم ربطه بريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.

الاسم الثاني هو المهاجم النيجيري لنابولي الايطالي (بطل إيطاليا) فيكتور أوسيمين الذي سجل 26 هدفا في 33 مباراة لعبها هذا الموسم لكن سعره قد يصل إلى حوالي 150 مليون يورو وهذا الأمر قد يمثل مشكلة لباريس. وأخيرا ورد اسم جناح ميلان الايطالي رافاييل لياو (23 سنة).

ومعلوم ان مشوار ميسي مع باريس سان جيرمان اوشك على الانتهاء باعتبار أن النجم الارجنتيني لم يجدد مع النادي الباريسي بعد، ويبدو أن هذه الخطوة لن تحدث بعد الضجة الهائلة التي ظهرت الأيام الماضية بعد سفر اللاعب إلى السعودية وقيام الجماهير بالتظاهر ضده بعد إيقافه.

واكدت العديد من الصحف أن ميسي أخبر إدارة باريس بقراره بأنه لا يريد البقاء لذلك قرر النادي الفرنسي التفكير في العناصر التي يمكنها خلافة الأرجنتيني بحديقة الأمراء مضيفة أن الوجهة المقبلة المحتملة له تبقى تتمثل في نادي برشلونة في حالة تحمل النادي الإسباني التكاليف المالية الخاصة براتبه. كما هناك تكهنات حول احتمالية انتقاله للهلال السعودي أو انتر ميامي الأمريكي.