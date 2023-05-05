مباراة دربي العاصمة: الداخلية تنبه..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الداخلية أنه وبمناسبة مقابلة الجولة السادسة لمجموعة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 07 ماي 2023 على الساعة 17.00 بملعب حمادي العقربي برادس بين فريقي النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، فقد تقرر إتخاذ الإجراءات التاليـــة:

أولا: يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في جزئه الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 13.00 إلى الساعة 21.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 14.00 ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للإكتظاظ.

ثالثا: تسهيلا لعملية التوجيه يتعين على حاملي التذاكر الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة ـ مفترق وادي مليان ـ مفترق BSB ـ مفترق نوبو).

رابعا: تسهيلا لعملية الدخول وتجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية تــمّ: تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب التذاكر “VIRAGE” و”ENCEINTE” أي الأبواب من 07 إلى 26 ويمكن الوصول إليه:

• عبر الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق ب س ب فالمدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

• عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.

• عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي. تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب التذاكر “PELOUSE” أي الأبواب من 19 إلى 25 ويمكن الوصول إليه:

• عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مقترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

• عبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

• عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.

خامسا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

سادسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة إحترام قانون الطرقات بما في ذلك الابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.