نسبة التضخّم تسجل تراجعا طفيفا..

سجلت نسبة التضخم عند الإستهلاك خلال شهر أفريل 2023 ، تراجعا طفيفا إلى مستوى 1ر10 % بعد أن كانت في حدود 3ر10 % خلال شهر مارس 2023، و4ر10 % خلال الشهر الذي يسبقه.

ويعزى هذا التراجع، وفق معطيات نشرها، المعهد الوطني للإحصاء، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر أفريل ومارس 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.وشهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا من 7ر15 بالمائة إلى 6ر15 بالمائة ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ من 1ر4% ” إلى4ر1% ” وأسعار مجموعة النقل تراجعا من 4ر11 %” إلى 2ر10% ” وذلك خلال شهر أفريل 2023 .

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2ر1 % خلال شهر أفريل 2023 مقارنة بشهر مارس بعد الارتفاع بنسبة 7ر0 % خلال شهر فيفري 2023.

ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7ر6 % وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5ر1 %.

وفسّر المصدر ذاته، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر6% ” بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 9ر6 % وأسعار الأحذية بنسبة 4ر7 % ” وأسعار مكملات اللباس بنسبة 9ر1% “.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا هاما بنسبة 5 ر1 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 9ر3 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 3ر1 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 3ر2 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 7ر1 بالمائة . كما ارتفعت أسعار لحم البقر بنسبة 6ر1 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 5ر1 بالمائة..

أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 6ر15 بالمائة

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 6ر15 %. ويعود ذلك بالأساس، وفق معطيات المصدر ذاته، الى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 4ر30 % وأسعار البيض بنسبة 8ر29 %، إلى جانب ارتفاع أسعار الدواجن 5ر27 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر23 % وأسعار لحم البقر بنسبة 9ر20 %.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2023، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 6ر8 % ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8 % وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 3ر9 % وأسعار مواد التنظيف بنسبة 1ر10 %.

وأشار معهد الحصاء، في السياق ذاته، إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 5ر7 % ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 2ر10 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7ر16 % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7ر20 % .

وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2023 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ، تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7ر7 % بعد أن كان 7ر8 % خلال شهر مارس 2023.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 2ر11 % مقابل 5ر6 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 3ر18 % مقابل 6ر0 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.