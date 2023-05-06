فظيع: العثور على جثة شيخ متحللة داخل منزله..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لشيخ ثمانيني عثر على جثته داخل منزله بجهة ‘رأس الطابية’ بمنطقة العمران قرب العاصمة.

ورجح التقرير الطبي أن تكون قد مرّ أكثر من عام ونصف على الوفاة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وتفيد المعطيات الأولية أن الهالك من مواليد سنة 1931 ويعيش بمنزله بمفرده بالجهة المذكورة.

ويذكر أن مواطنا تفطّن إلى أن باب المنزل كان مفتوحا فأراد استجلاء الأمر ليتفاجأ بالعثور على جثة الهالك متحللة.

وتولى ممثل النيابة العمومية بحضور أعوان الأمن والحماية المدنية معاينة الجثة المتحللة، في انتظار الكشف عن أسباب الوفاة.