لقاء بين وزير الداخلية ووديع الجريء..وهذا فحواه..

استقبل وزير الداخلية كمال الفقي، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة محمد العربي، وذلك مساء الجمعة 5 ماي 2023، بمقرّ وزارة الداخلية.

وأفادت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ نشرته مساء السبت، إلى أنّه وقع التطرّق خلال هذا الاجتماع إلى العديد من النقاط، منها السبل الكفيلة والمتاحة للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب وإعطاء المقابلات الرياضية الطابع الاحتفالي. إضافة إلى الاستئناس بالتجارب الأجنبية الناجحة في معالجة ظاهرة العنف في الملاعب، وإمكانية التعويل على أعوان حراسة الملاعب (les stadiers) بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية، مع استعداد وزارة الداخلية لتمكينهم من التكوين اللازم.

كما التطرّق إلى التسريع في اعتماد التذاكر الالكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية.

وتمّت كذلك مناقشة، إحداث لجنة مشتركة بين إطارات من وزارة الداخلية والجامعة والرابطة لحسن الإستعداد للموسم الرياضي المقبل مع مراجعة المجلة التأديبية بشكل يتلاءم مع الواقع ويتناسب معه، وذلك استئناسا بخبرة إطارات وزارة الداخلية مع السعي لكي يكون الهدف توعويا وتأطيريا، وفق نصّ البلاغ.