عاجل/قبل سويعات من دربي العاصمة: الداخلية تصدر بيان هام وتكشف..

أعلنت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ لها، أنّ مصالحها الأمنيّة تولّت اليوم السبت 6 ماي ،2023 حجز كميات هامّة من الشماريخ بمختلف أنواعها ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط ملعب حمادي العقربي برادس، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

ووفق بلاغ وزارة الداخلية، فإنّ المحجوزات المذكورة “كان من المُزمع استعمالها أثناء المقابلة الرياضيّة التي ستجرى غدا بالملعب المذكور”.

وأكّدت الداخلية في بيانها، أنّه سيتمّ اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أبرزها في “تشديد المراقبة الترتيبيّة على جميع وسائل النقل المتجهة نحو الملعب، والسّماح فقط بإدخال قوارير المياه والمشروبات الغازيّة صغيرة الحجم مع نزع أغطيتها”.

وتهيب الوزارة بالجميع بضرورة الحفاظ على الأجواء الإحتفاليّة واحترام القانون، وفق نصّ البلاغ.

يذكر أنّ النادي الإفريقي يستضيف غدا الأحد، الترجي الرياضي التونسي، لحساب لجولة السادسة لمجموعة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك على الساعة 17.00 بملعب حمادي العقربي برادس.