النسخة 27 من “الكومار الذهبي” “للجوائز الأدبية”: الاعلان عن قائمة الفائزين..

أعلنت شركة “كومار للتأمينات” خلال حفل ساهر مساء اليوم السبت 6 ماي 2023 بالمسرح البلدي بالعاصمة عن قائمة الفائزين بالجوائز الأدبية “كومار الذهبي” للروايات التونسية في نسختها 27.

-جائزة كومار الذهبي للراوية باللغة الفرنسية فاز بها الشاب موحى حرمل برواية “siqal, l’antre de l’ogresse”.

-جائزة كومار الذهبي للراوية باللغة العربية فاز بها توفيق العلوي عن روايته “جبل الجلود”.

-جائزة التحكيم الناطقة باللغة الفرنسية فازت بها فضيلة العوني عن روايتها ” sacre des imbeciles “.

-جائزة التحكيم الناطقة باللغة العربية فاز بها سفيان رجب عن روايته “اليوم جمعة وغدا خميس”.

-جائزة الاكتشاف للراوية الناطقة باللغة الفرنسية فازت بها مريم السلامي برواية ” je jalouse la brise du sud sur ton visage”.

-جائزة الاكتشاف للراوية الناطقة باللغة العربية فازت بها رفيقة البحيري بروايتها “زمان الهذيان”.

وتقدر قيمة جائزة “الكومار الذهبي” باللغتين العربية والفرنسية ب 10 آلاف دينار لكل فائز في حين تبلغ قيمة الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم 5 آلاف دينار فيما تبلغ جائزة الاكتشاف باللغتين العربية والفرنسية 2.5 آلاف دينار.

وتهدف شركة كومار للتأمينات من خلال تنظيم الجوائز الأدبية “الكومار الذهبي” إلى دعم الإنتاج الروائي التونسي باللغتين العربية والفرنسية وذلك باسناد جوائز لأفضل الروايات التي صدرت خلال الفترة المتراوحة بين 1 أفريل من السنة المنقضية و31 مارس من السنة الحالية.