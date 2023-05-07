عاجل/نشرة استثنائية للرصد الجوي: أمطار غزيرة بداية من الليلة..

يتميّز الوضع الجوي، بداية من آخر هذه الليلة وغدا الاثنين، بنزول أمطار مؤقّتا رعدية بالشمال وبالمناطق الغربية للبلاد ثمّ تشمل تدريجيا بقية الجهات وتكون غزيرة بمناطق الشمال والوسط، وفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الأحد.

ويتراوح المجموع اليومي للأمطار عامّة بين 20 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا بالشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يسجّل هبوب رياح قوية إلى قوية جدا أثناء ظهور السحب الرعدية، وكذلك بالمناطق الساحلية الشرقية وخاصّة بمناطق الجنوب أين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة.

وينتظر، وفق المعهد، تواصل نزول الأمطار يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 وتكون أحيانا غزيرة خاصّة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب.