مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس الأمريكية..

قالت الشرطة إنّ مسلّحا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص وأصاب ما لا يقلّ عن سبعة آخرين عند مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية أمس السبت.

وقال قائد شرطة مدينة ألين بريان هارفي في مؤتمر صحفي إنّ المسلح، الذي تعتقد السلطات أنه تصرف بمفرده ولم تعرف دوافعه، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وقال رئيس قسم الإطفاء في مدينة ألين جون بويد في نفس المؤتمر الصحفي إنّ إدارته نقلت ما لا يقل عن تسعة من الضحايا مصابين بأعيرة نارية إلى مستشفيات بالمنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي لاحق أنّ اثنين من المصابين التسعة توفيا في المستشفى. وقالت إنّ ثلاثة في حالة حرجة في حين أنّ الأربعة الآخرين حالتهم مستقرة.

وقالت مؤسّسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما. ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دالاس بعد اندلاع أعمال العنف وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إنّ المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كلّ مكان.

وشوهدت دماء على الأرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

ووصف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إطلاق النار بأنه “مأساة مروعة”. وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها السلطات المحلية.

ويعيش في مدينة ألين نحو مئة ألف شخص.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

رويترز