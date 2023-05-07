نشرة متابعة جديدة للوضع جوي..#خبر_عاجل

من المتوقع هطول امطار متفرقة ورعدية الليلة الاحد، بالشمال والمرتفعات وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، فيما تشهد بقية الجهات سحب عابرة لا غير، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 24 و29 درجة بالجنوب كما تصل إلى 31 بالبرمة وبرج الخضراء.

اما شدة الرياح فتتطلب اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، لتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب عموما .