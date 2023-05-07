نقابة الصحفيين تتمسك بالاضراب العام يوم 16 ماي..

جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم الاحد 7 ماي 2023، تمسّكها بالاضراب العام المعلن يوم 16 ماي 2023، في قناة التاسعة.

ودعت النقابة الصحفيين والصحفيات إلى مساندة زملاءهم في قناة التاسعة خلال وقفتهم الاحتجاجية غدا الاثنين 08 ماي الجاري، على الساعة 11.00 صباحا، أمام المقر الاداري للمؤسسة بالشرقية 2، مؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات التصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها.

وحمّلت نقابة الصحفيين التونسيين إدارة قناة التاسعة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة، داعية اياها إلى الالتزام باتفاق 28 أفريل الماضي وعدم تعفين المناخ الاجتماعي بالقناة، مشددة على رفضها لغة الوعيد والتهديد بالطرد.

واعتبرت نقابة الصحفيين ان البيان الذي اصدرته إدارة قناة التاسعة يوم 05 ماي الجاري، بيان مضلل للرأي العام حيث تعمدت عدم ذكر أسباب حالة الاحتقان داخل المؤسسة واعتمدت لغة التهديد للعاملين بالقناة، خاصة وأن إدارة القناة هي وحدها المسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع بسبب تملصها من واجباتها وتواصل وعودها الزائفة.

واضافت النقابة انه وعوض خلاص الأجور وتسديد مستحقات ابناء المؤسسة من رواتب تتراوح بين 3 و 6 اشهر وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والالتزام بالقانون، اعتمدت ادارة القناة سياسة الترهيب والتهديد بالطرد.

واكدت النقابة ان إدارة قناة التاسعة تواصل انتهاك حقوق العاملين فيها واعتماد سياسة التسويف والمماطلة وخرق القانون، بالإضافة إلى عدم احترام التزاماتها السابقة المدونة في محضر جلسة تفاوضية يوم 28 أفريل الفارط مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإدارة نزاعات الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.