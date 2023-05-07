عاجل: تطورات جديدة بعد تفتيش منزل ابنة الغنوشي..القطب القضائي لمكافحة الارهاب على الخط..

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلّي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرّر فتحها ضدّ تسنيم الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ووفق ما أكّدته لموزاييك فاطمة بوقطاية، مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطقة الرسمية باسمها فإنّه وإثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي كائن برياض الأندلس لا تُقيم به عادّة وهي محلّ تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بتفتيش المنزل بمعيّة الشرطة الفنية وتمّ توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات النيابة العمومية وهو ما أسفر عن العثور على “مسائل تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة”.

وبتعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرّر الاحتفاظ بشخص وإدراج آخرين في التفتيش والتخلّي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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