عاجل/كانت بصدد الهروب: الاحتفاظ بمريم الدباغ بعد صدور مناشير تفتيش في حقها..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بـ ”الأنستاغراموز” مريم الدباغ على خلفية صدور مناشير تفتيش في حقها من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنها مدة عشرة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

وحسب المعطيات المتوفرة فان مريم الدباغ تحولت اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر وعند تقدمها إلى مصالح الحدود وبمراجعة هويتها تبين أنها محل تفتيش من أجل مضامين أحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل وذلك من أجل اصدار صكوك بدون رصيد.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مصدر التفتيش أذنت بالاحتفاظ بمريم الدباغ واحالتها على أنظارها غدا الاثنين لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها وفق موزاييك.