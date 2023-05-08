قبلي: انطلاق الدروس التوعوية لفائدة لحجيج بكافة معتمديات الجهة



انطلقت الادارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي في تنظيم سلسلة من الدروس التوعوية لتأطير الحجيج بكافة المعتمديات من أجل التعرّف على مناسك وأحكام وفقه الحج، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للشؤون الدينية، عايدة لاغة، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت لاغة أن هذه الدروس التي ستتواصل على امتداد شهر كامل يؤمنها عدد من الوعاظ الذين أدّوا سابقا مناسك الحج وقاموا بمهمة الوعظ والارشاد الديني بالبقاع المقدسة ولديهم إلمام كبير بهذه الفريضة، وذلك من أجل تعريف الحجيج بمختلف مناسك الحج مع الاجابة على استفساراتهم وأسئلتهم لتسهيل اداء هذه الفريضة في افضل الظروف.

وأشارت إلى أن عدد حجيج ولاية قبلي يبلغ هذه السنة 140 حاجا وحاجة مع وجود قائمة للانتظار، قد يتم تمتيع بعض الموجودين فيها بالتحول للبقاع المقدسة هذا الموسم.

وأضافت أنّه سيتم يوم 17 ماي الجاري تركيز شباك موحد بدار الشباب بقبلي بالتعاون مع عدد من المتدخلين على غرار الخطوط التونسية، وشركة الخدمات والاقامات، علاوة على البريد التونسي، وذلك من أجل تقريب الخدمات من الحجيج واتمام كافة الاجراءات المتعلقة بتنقلهم للبقاع المقدسة.

وأبرزت، في سياق متّصل، أنّ وزارة الشؤون الدينية تنظم سلسلة من الدورات التكوينية الاقليمية الموجهة للوعاظ، حيث سيشارك عدد من وعاظ الجهة يوم الاربعاء المقبل بدورة تنتظم بولاية قفصة لمزيد تأهيل من قد يكون منهم من بين مرشدي للحجيج التونسيين هذه السنة.