تحذير لمستعملي الطريق بهذه الولاية..

دعت الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر، اليوم الاثنين، مستعملي الطرقات بكامل ولاية توزر الى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة بسبب العواصف الرملية الشديدة التي تحجب الرؤية.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرؤية وصلت الى أدنى مستوياتها خصوصا على الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى مدخل الولاية من قنطرة القويفلة الى حامة الجريد، وبين توزر ونفطة، وبين نفطة وحزوة، وكذلك على الطريق الوطنية رقم 16 من حامة الجريد الى معتمدية تمغزة وفي بعض المسالك، متوقّعا تواصل هذه العواصف كامل اليوم.

وأكد أنه لم يتم حتى صبيحة اليوم تسجيل أي انقطاع في الطرقات بسبب تكدس الاتربة، إلا أن تواصل هبوب الرياح قد يؤدي الى ذلك، داعيا الى خفض السرعة واستعمال الأضواء.