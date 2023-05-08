باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات التعاقد مع جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحيفة اليوم الاثنين تحرك مسؤولي نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي من خلال شروع المستشار الرياضي للنادي الباريسي لويس كامبوس في اجراء اتصالات مع خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو.

وبهذا الخصوص، أكدت شبكة مونت كارلو سبورت الفرنسية أن “مورينيو يبقى الخيار المفضل للمستشار الرياضي الذي تجمعه به علاقة طيبة منذ سنوات الدراسة في الجامعية”.

ولمحت الشبكة الفرنسية إلى أن “مورينيو يميل أيضا للرحيل عن روما لأنه يرى أنه لم يعد بالإمكان تقديم أفضل مما حققه حيث قاد الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الاوروبي في العام الماضي 2022” موضحة أن “مورينيو حدد مسارين فقط لخطوته القادمة إما ريال مدريد أو باريس سان جيرمان”.

وشدد نفس المصدر على أن التعاقد مع مورينيو يتوقف على أمرين: أولهما قناعة ملاك النادي الباريسي بترك اختيار المدرب الجديد للمستشار الرياضي وثانيهما التفاوض مع روما للاستغناء عن مورينيو الذي سينتهي تعاقده في 2024.

كما أشار المصدر الإعلامي إلى أن ملاك النادي الباريسي اعتادوا على اختيار مدرب الفريق بأنفسهم مثلما حدث مع توماس توخيل وأوناي إيمري ويحلمون حاليا بالتعاقد مع زين الدين زيدان إلا أن المهمة تبدو معقدة كاشفا أن “لويس كامبوس له كلمة مسموعة بين ملاك النادي لأنه أول من بدأ حملة إقناعهم بالاستغناء عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري. وبات كامبوس يستحوذ أيضا على ثقة رئيس النادي الفترة الأخيرة وتحسنت العلاقة كثيرا بين الثنائي.