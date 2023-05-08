سامية عبو: ”انا ضد ايقاف الغنوشي”..

أكدت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الإثنين، أنها ضد ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريح إعلامي مهما كانت خطورته.

وأفادت في تصريح لاذاعة شمس آف آم، انه من “العيب محاسبة شخص على كلامه لان ذلك مخالف لحرية التعبير ولدولة القانون والمؤسسات”.

وأقرت عبو ان “التيار الديمقراطي سبق وقدم شكايات ضد الغنوشي في علاقة بتبييض الأموال”، لافتة إلى أن القضاء غير مستقل ولا يمكن إئتمانه حتى على الخصوم، وفق تعبيرها.

وشددت عبو ان الهدف يجب ان يكون المحاسبة وتحقيق العدل وليس الانتقام، مضيفة أن تونس حاليا دخلت في منطق الانتقام وهو خطأ خطير جدا ومنطق متخلف بدائي يعود لعصور الرومان”.