سيدي بوزيد: 135 مؤسسة تربوية بالجهة ستنتفع من مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التربوية



من المبرمج ان تستفيد 135 مؤسسة تربوية بين مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية من مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد والذي يهدف بالأساس الى تطوير التدفق العالي للانترنات، حسب ما ذكره المدير الجهوي للاتصالات، أحمد عاشور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح عاشور، على هامش جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية، أن المشروع الذي انطلق بتونس يوم 11 مارس الماضي يشمل ربط 106 مؤسسات تربوية بالالياف البصرية، و29 مؤسسة بالوصلات اللاسلكية، على ان تنتهي الأشغال التي تشمل مختلف المعتمديات على اقصى تقدير يوم 30 سبتمبر القادم.

كما سيمكن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 1.822 مليون دينار بتمويل من البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير من تجاوز مختلف الصعوبات المتعلقة بربط المؤسسات التربوية بالانترنات والقضاء نهائيا على مشكلة ضعف تدفق الانترنات.