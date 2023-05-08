نابل: تطوّر مؤشرات القطاع السياحي منذ بداية السنة وتوقعات بموسم سياحي واعد

كشف مندوبا السياحية بنابل الحمامات وبالمحطة السياحية ياسمين الحمامات أن القطاع السياحي بولاية نابل سجّل منذ بداية السنة وإلى موفى شهر أفريل تطوّرا في عدد الوافدين بـ40 بالمائة بالمنطقة السياحية نابل الحمامات وبأكثر من 20 بالمائة بياسمين الحمامات، وفي عدد الليالي المقضاة بـ60 و51 بالمائة على التوالي، بما “يبشر بموسم سياحي واعد خاصة وان هذه الارقام تسبق ذروة الموسم في شهري جويلية وأوت”.

وأبرز المندوب الجهوي للسياحة نابل الحمامات، وحيد بن فرج، في تصريح اعلامي، أن المنطقة سجّلت منذ بداية السنة توافد نحو 135 الف سائح، أي بزيادة تقدر بـ40 بالمائة وزيادة في عدد الليالي بـ60 بالمائة لتصل الى 350 الف ليلة سياحية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تبشّر بموسم سياحي واعد وبحركية سياحية كبيرة والتي ستتعزز في شهري جويلية واوت في ظل توقعات المديرين التجاريين للنزل الذين يتوقعون نسبة امتلاء بـ100 بالمائة في اغلب النزل.

ولاحظ أن هذه الارقام تبعث أملا كبيرا في استعادة القطاع السياحي لعافيته، وان تتجاوز المؤشرات ارقام سنة 2019 التي تعد السنة المرجعية للقطاع السياحي، مؤكدا أن الديوان الوطني التونسي للسياحية والمندوبية الجهوية للسياحة يعملان جنبا الى جنبا مع السلط الجهوية واصحاب النزل على إحكام الاستعداد لهذا الموسم وتوفير مستلزمات انجاحه.

وأشار إلى أن التفاؤل بموسم سياحي واعد تؤكده عودة عديد الاسواق ومن بينها السوق الفرنسية والاسواق الاوروبية التي “عادت بقوة خلال الاشهر الاولى من هذه السنة”، وفق تعبيره، متوقعا عودة قوية كذلك للسوق الجزائرية خاصة خلال فصل الصيف.

من جانبه، أبرز المندوب الجهوي للسياحية بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات، خالد قلوعية، أن نسبة الإشغال سجلت خلال شهر افريل “نتائج ممتازة” حيث تطوّر عدد الوافدين بنسبة 165 بالمائة اي بتوافد نحو 38 الف سائح، ونسبة تطور في عدد الليالي المقضاة بنسبة 118 بالمائة اي بتسجيل اكثر من 121 الف ليلة مقضاة.

وأوضح أن المحطة السياحية ياسمين الحمامات سجلت منذ بداية السنة الى موفى شهر أفريل توافد أكثر من 141 الف سائح أي بنسبة تطوّر بـ20،4 بالمائة وتطوّرا في عدد الليالي المقضاة بـ51 بالمائة بالمائة، أي أكثر من 397 الف ليلة مقضاة وناهزت نسبة الاشغال 23 بالمائة.

وتوقّع تواصل تطوّر هذه المؤشرات خاصة وان المحطة قبلة لعديد التظاهرات الوطنية والدولية ومن بينها بالخصوص احتضان الدورة الثانية لمهرجان السينما بياسمين الحمامات واستعدادها لاحتضان في موفى شهر ماي للمسابقة الافريقية “للترياتلون”، فضلا عن احتضان الالعاب الافريقية الشاطئية من 23 الى 30 جوان بمشاركة أكثر من 50 دولة.