فيديو/”النسخة 27 لـ”كومار الذهبي” ويتواصل التحدي لدعم الرواية التونسية: تصريحات..

فازت رواية “جبل الجلود” للكاتب توفيق العلوي بجائزة “الكومار الذهبي” في نسخته 27 للرواية باللغة العربية ،فيما فازت رواية “siqal, l’antre de l’ogresse” للكاتب موحى حرمل بجائزة الكومار الذهبي للراوية باللغة الفرنسة.

وتنافست في هذه الدورة التي تم الاعلان عن الفائزين فيها مساء السبت 6 ماي 2023 في حفل ساهر بالمسرح البلدي بالعاصمة 37 رواية بالعربية و24 رواية بالفرنسية .

وتعتبر جائزة الكومار الذهبي التي تدعمها شركة تأمينات كومار والتي تأسست سنة 1997 تحت إشراف وزارة الثقافة إحدى أهم الجوائز الأدبية في تونس.

وقد اكد مروان بن سعيد المدير المركزي المكلف بالاتصال “بتأمينات كومار” في تصريح لـ”المصدر” على هامش حفل توزيع الجوائز أن هذه الدورة هي الدورة 27 من الكومار الذهبي للجوائز الأدبية وهي تعتبر تحد كبير لتأمينات كومار قائلا “من سهل خلق جوائز مثل هذه لكن من صعب جدا جعلها تتواصل وتستمر وهذا فخر بالنسبة “لكومار” في الاستمراية وتطوير هذا الحدث ايمانا منا باهمية الكتاب واهمية الرواية التونسية باللغة العربية والفرنسية”.

وبين بن سعيد انه في اطار تطوير الكومار الذهبي تم احداث 6 جوائز ثلاثة باللغة العربية وثلاثة باللغة الفرنسية بل وتم ايضا الترفيع في قيمة الجوائز المالية حيث تقدر قيمة جائزة “الكومار الذهبي” باللغتين العربية والفرنسية ب 10 آلاف دينار لكل فائز في حين تبلغ قيمة الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم 5 آلاف دينار فيما تبلغ جائزة الاكتشاف باللغتين العربية والفرنسية 2.5 آلاف دينار..

وشدد مروان بن سعيد على أن الهدف من هذه التظاهرة الثقافية وهو تشجيع الروائيين التونسين على الكتابة اكثر وتقديم افضل ما انتجته الساحة الروائية التونسية للقارئ التونسي باللغتين العربية والفرنسية وفق تعبيره.

وفي ما يلي تصريحات الفائزين بالكومار الذهبي..