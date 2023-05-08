عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق مريم الدباغ..

تقرّر إخلاء سبيل “الأنستاغراموز” مريم الدباغ، وذلك بعد تقديمها ما يفيد خلاص الصكوك التي صدرت بشأنها أحكام غيابية سجنية في حقّها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت أمس بالاحتفاظ بمريم الدباغ بعد أن تمّ إيقافها بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب مناشير تفتيش صادرة في حقّها من أجل مضامين أحكام غيابية سجنية قضت بسجنها مدة عشرين عاما مع النفاذ العاجل من أجل التحيل وإصدار صكوك دون رصيد.

ولدى مثول مريم الدباغ اليوم أمام المحكمة قدمت ما يفيد خلاص تلك الصكوك ليتقرّر إخلاء سبيلها مع انطلاق إجراءات كفّ التفتيش عنها وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.