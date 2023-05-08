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معلمة تعتدي على تلميذة بالعنف..وهذا ما تقرر في حقها..

2023/05/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية الكاف بالاحتفاظ بمعلّمة بشبُهة الاعتداء على تلميذة، بعد أن تقدّم والدها، أمس الأحد، إلى مركز الحرس الوطني بالكاف الغربية، متّهما إيّاها بالاعتداء على ابنته بالعنف الشديد خلال حصّة دروس خصوصية.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف اذنت بالاحتفاظ بها، وستمثل اليوم الاثنين أمامها لاتّخاذ ما تراه صالحا بعد الاطلاع على محضر أبحاث الفرقة الجهوية المختصّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة والطفل، حسب ما أفاد به فوزي الداودي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف، في تصريح لموزاييك.

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