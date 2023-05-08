قيس سعيد يفجرها: “شبكات تُعربد داخل أجهزة الدولة”…

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 08 ماي 2023 خلال استقباله وزيرة العدل إلى ضرورة حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدا أنه يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد.

وقال رئيس الدولة في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إن ملفات الفساد لا يجب أن تتعلق بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة، مبينا أن المبلغين عن الفساد يدفعون الثمن من أجل فضحهم للملفات.

وتابع أنه من الضروري وضع حد للشبكات التي تُعربد دخل أجهزة الدولة، مشددا على أن الدولة لا تستقيم إلا بوضع حد لهذه الشبكات.

وصرح قائلا ‘كفى فسادا في تونس… لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه… لا أحد فوق القانون’.

وتابع أن الدولة التونسية تقوم على القانون وأضاف ‘نحن نسعى لإقامة مجتمع القانون’.

وأقر بأن تونس تمر بمرحلة دقيقة وربما تكون من أدق المراحل وفق تعبيره.