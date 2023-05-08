الإعلان عن خارطة طريق لإطلاق الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول..

قال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي اليوم الاثنين 08 ماي 2023، إنه ‘يجري حاليا إعداد خارطة طريق لإطلاق الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول في تونس وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أنها ستحدد شروط ومواعيد تنفيذ هذه التكنولوجيا، والتي من المقرر إطلاقها في تونس في سنة 2024’.

وأضاف بن ناجي في تصريح اعلامي على هامش قمة تكنولوجيا الاتصال 2023 التي نظمتها شركة هواوي تونس بالعاصمة بالتعاون مع الوزارة، انه تم في هذا الصدد اجراء تجارب تموذجية مع مشغلي الاتصالات وسيكون اطلاق هذه التكنولوجيا بشكل تدريجي وحسب حاجيات مختلف أنواع المستخدمين (شركات وإدارات).

وأكد الوزير خلال مداخلته في اشغال القمة أن ‘الجيل الخامس من شبكات المحمول سيضمن زيادة اكبر في السرعة وفي السعة، مما يفتح الطريق أمام إمكانيات وتطبيقات جديدة لاسيما المتعلقة بإنترنت الأشياء إضافة الى انها ستكون حافزا رئيسيا للابتكار والتقدم التكنولوجي في جميع المجالات’.

ولاحظ الوزير أن ‘ضمان نجاح الجيل الخامس في تونس يتطلب الحفاظ على حوار مستمر بين جميع المتدخلين من حكومة وهيئات تعديلية ومشغلي الاتصالات والمزودين ومصنعي المعدات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وذكر الوزير بأهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الرقمية الوطنية التي تنفذها الوزارة والرامية بالخصوص إلى تحديث واستكمال التشريعات في المجال الرقمي وضمان الإدماج المالي والرقمي للمواطنين وتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين ربط القطاعات غير المتصلة وتنفيذ استراتيجية وطنية للحوسبة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع رقمنة الإدارة وتأمين الفضاء السيبرني الوطني وضمان السيادة الرقمية وتهيئة مناخ من الثقة الرقمية الضرورية لتنفيذ مشاريع الرقمنة.

ومن جهته أبرز السفير الصيني في تونس، لي وان، في كلمته أهمية التحول الرقمي العالمي الذي يتسارع في جميع أنحاء العالم ويغير أساليب الإنتاج ويثبت نفسه كمحرك جديد للتنمية والنمو والتعاون المستقبلي.

وأشار في هذا الصدد إلى التوجه الذي اعتمدته بلاده في دعم تبادل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة مع شركائها بما في ذلك تونس.

يُشار الى ان تركيز الجيل الخامس من الانترنت كان محل مناقشات في عديد من البلدان وكانت هذه التكنولوجيا محل جدل بسبب نأثيرها المتعلق بالبيئة وصحة الانسان.