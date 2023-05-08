قضايا الشيكات بدون رصيد: هذا ما أوصى به رئيس الدولة..

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بوزير العدل ليلى جفال، إلى إيجاد حلّ فيما يتعلق بمسألة الشيكات بدون رصيد، كما جدّد دعوته إلى إعداد مشروع لوضع حدّ لهذه الوضعيات، وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.

وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحته الرسمية:” يكفي من الفساد في تونس.. لا يمكن أن يتواصل الوضع على ماهو عليه وعلى القضاة الشرفاء أن يساهموا في وضع حد للفساد والمُفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون”، مٌتابعًا بالقول:” الدولة التونسيّة تقوم على القانون نحن نسعى إلى أكثر من ذلك.. إلى مجتمع القانون حيث يشعر المواطن أنه مصدر القاعدة القانونية التي يضعها المشرع”، وفق قوله.