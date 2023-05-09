التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار بهذه المناطق..

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2023/05/09 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل الطقس اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023 ملائماً لنزول الأمطار في معظم المناطق، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من البلاد مع إمكانية تساقط البَرَد في بعض الأماكن.

وتكون الرياح قوية نسبياً في الشمال ، بين 30 و 50 كم / ساعة في الشمال وفي الوسط وقوية بين 50 و 70 مع ظاهرة الرمال محلياً في الجنوب.

سيكون البحر هائجًا في الشمال وستكون قوية في خليج قابس.

وتنخغض درجات الحرارة قليلاً في معظم المناطق حيث تتراوح القصوى بين 17 و 23 درجة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب الشرقي وبين 25 و 29 درجة في الجنوب الغربي ، بحسب تنبؤات المعهد الوطني للرصد الجوي.

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