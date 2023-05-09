هذا موعد نشر القائمات الأوّلية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية بهذه الجهة..#خبر_عاجل

أعلنت اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بسليانة،أمس الاثنين 8 ماي 2023، إثر المصادقة على القائمة الأوّلية لعدد من المنتفعين بالمساكن الاجتماعية بمعتمدية قعفور، أنّه سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء، تعليق القائمات الأولية للانتفاع بالمساكن الاجتماعية، بمقرّ معتمدية قعفور ومركز الولاية، كما تفتتح آجال الاعتراضات لمدة شهر بداية من تاريخ تعليق القائمات إلى غاية 8 جوان 2023 بالمقرين المذكورين.

وللإشارة فإنّ عدد المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة تبلغ 123 مسكنا منها 30 مسكنا فرديا و93 مسكنا جماعيا، وهي جاهزة منذ سنة 2019 في انتظار استكمال جميع الاجراءات القانونية والإدارية والمصادقة على القائمة النهائية لتسليم المساكن لمستحقيها.