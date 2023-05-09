الدورة الثانية لـ”صالون الأمن السيبراني المغاربي والحوسبة السحابية (MCCE)” الذي تنظّمه إذاعة “إكسبراس أف أم”، متطلّعة إلى أن تكون التظاهرة حدثًا كبيرًا للقطاع في المغرب العربي

تفخر الإذاعة التونسية “إكسبراس أف أم”، المختصة في متابعة مستجدات الوضع الاقتصادي وعالم الأعمال، بإعلان الدورة الثانية لصالون الأمن السيبراني المغاربي والحوسبة السحابية (MCCE)، بعد النجاح الباهر للدورة الأولى في 2022، الذي تناول الأمن السيبراني.

تُقام هذه الدورة الثانية يوميْ 16 و17 ماي 2023 لتأخذ بُعدًا مغاربيًا، تحت اسم الأمن السيبراني المغاربي والحوسبة السحابية (MCCE).

ومن أجل استقبال لائق للعدد المتزايد من العارضين والزوار، ستُنتظم الدورة الثانية في رحاب مدينة الثقافة، الواقعة بشارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. وسيضمّ الصالون هذا العام، أكثر من 50 عارضًا وسيستقبل 70 متدخلًا، بما في ذلك العديد من الخبراء الدوليين في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

ومن أجل تقديم أفضل استقبال ممكن لضيوفنا من البلدان المجاورة، ستتكفّل “إكسبراس أف أم” بحوالي أربعين مديرًا لنظم المعلومات (DSI) من المنطقة المغاربية.

تقديم الصالون:

يعد صالون الأمن السيبراني المغاربي والحوسبة السحابية (MCCE) حدثًا رائدًا يجمع قادة في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية في المنطقة المغاربية. وستوفر مدينة الثقافة في تونس، إطارًا يحفّز على النقاش وتبادل الخبرات، فضلًا عن ورشات العمل والتواصل بين العارضين والزوار. وسيتموقع الصالون كتظاهرة لا يمكن تفويتها لصانعي القرار ومُسدي الخدمات والباحثين عن الحلول ومزوّدي الإضافة في هذا القطاع.

منظم الصالون:

بذلت “إكسبراس أف أم” منذ إنشائها، قصارى جهدها لتقديم برمجة ثريّة ومبتكرة وهادفة لمستمعيها وشركائها. وبالاعتماد على خبرتها واستيعابها لاحتياجات شركائها، طورت الإذاعة مجموعة من الخدمات بما يتماشى مع التوجهات الراهنة وانتظارات السوق.

وفي هذا السياق، تطورت مجلة “Digilab” الإذاعية، المصممة لصناع القرار ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، لتقديم عرض أكثر تنوعًا يتكيف مع احتياجات محددة من حيث الخبرة والتواصل والمعلومات المهنية. ويأتي صالون (MCCE) بعد إطلاق المجلة الورقية “Digilab Le Mag” والتظاهرة الأولى لـ”شركة إلى شركة” أو ما يُعرف بالـ(B2B) التي نظمتها “إكسبراس أف أم”، تماشياً مع استراتيجيتها في التنويع.

يمثل هذا الصالون انطلاقة لسلسلة من التظاهرات الواعدة، في إطار سعي الإذاعة المستمر إلى خلق قيمة لشركائنا ومستمعينا.

ولمزيد المعلومات حول الأمن السيبراني المغاربي والحوسبة السحابية، ولمعرفة طريقة التسجيل والاطلاع على البرنامج الكامل، ندعوك لزيارة موقعنا على الإنترنت على www.digilab.express أو www.mcce.tn